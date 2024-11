Freguesias de Azambuja sem correio há mais de três semanas por falta de carteiros

O atraso na entrega de correspondência no concelho de Azambuja tem sido motivo de descontentamento, havendo freguesias onde não entram cartas nas caixas de correio durante mais de três semanas. São disso exemplo as freguesias de Alcoentre e Aveiras de Baixo, onde há casos reportados de facturas que chegam já fora do prazo de pagamento.

As queixas da população têm chegado ao presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), que refere a O MIRANTE que já endereçou à administração dos CTT um pedido de audiência onde alerta para os consecutivos atrasos na entrega de correspondência que também o têm afectado. “Tenho recebido, em Aveiras de Baixo -freguesia onde vive - cartas para o pagamento dos telefones fora de prazo”, reporta.

“São 21 dias sem correio. É vales de reforma, encomendas, facturas que chegam tarde ou fora do prazo, e isso causa constrangimentos às pessoas”, sublinha o autarca que já reuniu com o sindicato dos CTT. Pelo que se sabe, o motivo apontado para o atraso na entrega de correspondência é a falta de carteiros. O MIRANTE contactou os CTT a pedir esclarecimentos, mas não obtivemos resposta até ao fecho desta edição.

O assunto foi também falado na reunião do executivo da Câmara de Azambuja, com o presidente do município a manifestar o seu “desagrado” com a situação e a sublinhar que “há um contrato entre os CTT e o Estado em que os primeiros tinham três dias para entregar o correio”. Prazo que agora foi prolongado para cinco dias úteis, e que em parte deste concelho não está a ser cumprido.