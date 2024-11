Grupo da Finlândia visitou principais pontos turísticos do Ribatejo Norte

A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN) recebeu entre os dias 9 e 12 de Novembro, no âmbito do projecto Cooperação Transnacional “Nature & Wellness”, parceiros do Grupo de Acção Local finlandês “Aktiivinen Pohjois-Satakunta”, da região de Satakunta, localizada no sudoeste do país, na costa do mar Báltico. O projecto de cooperação visa estimular os dois territórios e fomentar o intercâmbio de boas práticas relacionadas com a economia verde, o turismo, sector florestal e desenvolvimento sustentável.

Os objectivos são divididos em etapas sequenciais e a implementação em acções conjuntas, com vista a que a população possa encontrar o bem-estar na natureza e ajudar as pessoas a respeitar a biodiversidade dos territórios. O projecto, segundo os responsáveis, vai de encontro às novas tendências de turismo, provendo assim um turismo de pequena escala e ambientalmente sustentáveis centrado no bem-estar, com uma abordagem mais clara ao património cultural e natural local. O projecto com a duração de dois anos visa principalmente: “acrescentar conhecimento sobre a perda de biodiversidade e mapear as áreas naturais com base na avaliação da biodiversidade; organização de workshops e/ou visita a projectos e modelos existentes em cada país parceiro; promoção de ambientes especiais locais naturalistas; incentivo ao turismo de pequena escala baseado no bem-estar nos territórios rurais; identificar modos de gerar valor acrescentado para os territórios rurais com base no enriquecimento da biodiversidade possibilidades e alocação sustentável dos recursos naturais e turísticos; trocar as melhores práticas relacionadas com o Geoparque Unesco e outras áreas de parques naturais”; entre outras.

Nos dias de visita ao território, os parceiros realizaram diversas actividades, nomeadamente em Tomar, Ourém, Riachos e Alcanena.