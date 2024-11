Novo concurso para apoiar criação de emprego e atrair pessoas para o Pinhal Interior

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma dotação de um milhão de euros, para financiar projectos de criação do próprio emprego através da criação de empresas ou de criação de emprego por empresas já existentes no Pinhal Interior, território a que pertence o município do Sardoal.

Sendo os beneficiários as empresas, destina-se a apoiar a contratação de pessoas à procura de emprego, incluindo jovens, desempregados de longa duração ou pessoas inactivas, mas também as pessoas que pretendam criar o seu próprio emprego e as pessoas que se queiram deslocar para os territórios do Pinhal Interior para trabalhar.

Segundo Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, “dadas as características demográficas do Pinhal Interior, nomeadamente relacionadas com o envelhecimento populacional e a falta de mão-de-obra local para responder a todas as necessidades da actividade económica, pretende-se, com estes apoios, tornar o Pinhal Interior mais dinâmico em termos de geração de emprego, incentivando a contratação de pessoas que venham trabalhar e residir para este território”. Este concurso insere-se na Intervenção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior, do Programa Regional Centro 2030, e enquadra-se no Plano de Revitalização do Pinhal Interior.