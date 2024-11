Polícia confirma 26 violações de domicílio em Vila Franca de Xira este ano

Desde o início do ano, na área da divisão policial de Vila Franca de Xira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma o registo de 26 ocorrências relacionadas com o crime de violação de domicílio no concelho de Vila Franca de Xira. Destas, três foram por arrombamento, incluindo o caso que O MIRANTE deu a conhecer na última semana, de uma moradora de Arcena, Alverca.

Os números foram confirmados pela PSP ao nosso jornal, sendo que aquela força policial aconselha os moradores, em caso de suspeita, a contactar imediatamente a Polícia logo que algo invulgar possa acontecer à sua porta. E, preferencialmente, sem confrontar directamente os suspeitos.

Estas situações vieram a lume nas últimas semanas na sequência de vários relatos que estavam a circular nas redes sociais, de moradores que foram surpreendidos nas suas habitações por suspeitos que tentaram arrombar as portas e entrar nas habitações. O caso mais recente envolveu Nádia Marques, de 26 anos, moradora em Arcena, Alverca, que na noite de 8 de Novembro teve de chamar a PSP, depois de ver que alguém tentava forçar a entrada na sua casa.

O caso aconteceu, recorde-se, pouco depois das 23h00, quando um homem entrou sozinho no prédio e começou a tentar abrir a porta da habitação de Nádia Marques, precisamente no momento em que esta se encontrava sozinha em casa. “Começou aos pontapés à porta e a tentar abri-la com a ajuda de uma ferramenta que trazia na mão. Fiquei assustada, perguntei-lhe quem era e disse-lhe que devia estar enganado. Respondia-me apenas dizendo para abrir a porta”, conta a moradora.

Vendo que o homem não desistia, chamou a PSP que foi ao local e deteve o suspeito, originário da zona da Amora, na margem sul. “Apanhei o susto da minha vida”, confessa a moradora, que ainda ficou com danos na porta. O caso vai agora seguir na justiça visando o ressarcimento dos danos causados.