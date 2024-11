Politécnico de Tomar é o primeiro com Ponto de Consulta de Normas

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) assinalou o Dia Mundial da Qualidade com a inauguração, a 13 de Novembro, de um Ponto de Consulta de Normas (PCN) na Biblioteca, no campus de Tomar, tornando-se a primeira instituição de ensino da rede politécnica a disponibilizar este serviço para a comunidade e a única entidade do concelho de Tomar.

O novo PCN integra a Rede Descentralizada de Consulta de Normas do IPQ e visa facilitar o acesso gratuito ao acervo normativo eletrónico nacional e europeu, promovendo o desenvolvimento da qualidade e a inovação nas actividades do Instituto Politécnico de Tomar (IPT).