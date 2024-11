Requalificação de edifício para residência de estudantes em Abrantes continua a gerar divisão

Vítor Moura, vereador do PSD no executivo de Abrantes, tem criticado o investimento na requalificação da segunda residência para estudantes no concelho, no edifício junto à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes. Na reunião camarária de 9 de Novembro, o vereador voltou a trazer o assunto para cima da mesa. “Fazendo as contas do investimento total, a dividir pelo número de camas, dá um valor a rondar os 48 mil euros por cama que, efectivamente, servem para deitar alunos. Um município vizinho, para um edifício completamente novo com 30 camas, vai gastar praticamente o mesmo. Ou seja, estamos a investir numa requalificação o que outro município vai gastar num edifício novo”, disse.

O presidente da autarquia, Manuel Valamatos (PS) afirma que, muitas vezes, as próprias requalificações acabam por ser mais caras do que criar um edifício de novo, no entanto, explica que o foco está em reabilitar o edifício e criar condições para os alunos “viverem”. “Há vários anos que somos criticados porque o edifício, que é do Estado, está desaproveitado. Queremos resolver essa questão e criar condições para os alunos viverem e não para se deitarem. Eles vivem ali, conversam, estudam, convivem, fazem refeições, guardam roupas e bens, como qualquer pessoa nas suas casas, não se resume a deitarem-se. Além disso, uma parte do edifício vai estar afecta à dinâmica de nova estrutura para apoiar a Escola Secundária, principalmente, na disciplina das artes. É muito mais abrangente e à frente do que um mero raciocínio e simplista”, sublinhou Manuel Valamatos. Recorde-se que a requalificação da residência, com capacidade para 54 camas, está orçada em 2,6 milhões de euros e terá um financiamento de mais de dois milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).