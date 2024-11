Santarém recebe apresentação do livro de entrevistas a Zeca Afonso

No Palácio Landal, a obra com quase 120 entrevistas ao icónico cantor vai ser apresentada com música ao vivo e um jantar-convívio, celebrando o legado de José Afonso nos 50 anos da Revolução de Abril.

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém (SRO) vai acolher, na sexta-feira, dia 22 de Novembro, a apresentação do livro Semeador de Palavras: Entrevistas a José Afonso. O evento vai decorrer no Palácio Landal, localizado no Largo do Padre Chiquito, em Santarém. Organizada pela Associação José Afonso, com o apoio da SRO Santarém, a sessão celebra o legado de José Afonso, reunindo quase 120 entrevistas concedidas pelo cantor e compositor a vários meios de comunicação ao longo da sua carreira, num ano marcado pelas comemorações dos 50 anos da Revolução de Abril. A entrada é gratuita, embora sujeita à capacidade do espaço. Além da apresentação, o evento vai incluir um momento musical com interpretações de João Nogueira, Leonor Fonseca e Tobias Madeira Lopes, que vão trazer ao público a inspiração e as memórias da obra de José Afonso. Após a sessão, os participantes vão ser convidados a um jantar-convívio, proporcionando um momento de partilha e celebração em torno do legado cultural e histórico de Zeca Afonso.