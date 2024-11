Trabalhadores dos CTT de Rio Maior dizem estar exaustos e pedem mais recursos humanos

Os trabalhadores dos CTT de Rio Maior iniciam na segunda-feira, 25 de Novembro, uma greve de duas horas ao início de cada período de trabalho, uma paralisação que se prolonga até ao dia 6 de Dezembro. A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios, afecto à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (SNTCT/Fectrans), na sequência de uma decisão aprovada num plenário em que “foram analisadas as deficientes condições de trabalho, decorrentes da falta de trabalhadores, tendo em conta que a necessidade de acumular lucros para os accionistas se sobrepõe à obrigação de serviço público”.

De acordo com uma nota do sindicato, “a equipa de trabalho está exausta e há trabalhadores a serem seguidos por médicos da especialidade (psicologia e psiquiatria) e outros a recorrer a fármacos do foro psicológico”. O SNTCT denuncia ainda que “os giros não são exequíveis” e “há milhares de correspondência por entregar”, fazendo com que “os carteiros sejam confrontados diariamente pelos clientes e algumas vezes já com muita agressividade”. Acusando os responsáveis pela estação de “nada fazerem para melhorar as condições de trabalho e o serviço prestado às populações”, o sindicato considera que “a opção pela greve se tornou inevitável”.

A O MIRANTE, Jorge Monteiro, dirigente sindical do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações adiantou que neste momento estão cerca de 15 mil objectos por entregar, alguns ainda do mês de Outubro. “Há aldeias que só recebem correspondência de 15 em 15 dias”, disse.