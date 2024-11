Vereador quer parques para passear animais em Abrantes

Há falta de espaços para passear animais no concelho de Abrantes, considera o vereador Vasco Damas, do movimento ALTERNATIVAcom, Na última reunião do executivo, o autarca disse ter sido procurado por uma munícipe que lhe colocou questões e preocupações, também partilhadas por si, sobre a ausência de espaços seguros no concelho para passear animais.



O tema já tinha sido falado na sessão de 29 de Outubro, com o vereador a sugerir a criação de parques de lazer para animais no concelho. Após a sugestão do presidente Manuel Valamatos (PS), nessa reunião, de que o concelho tinha vários espaços verdes onde era possível passear animais, Vasco Damas referiu agora que, não é possível passear animais sem trela nesses espaços públicos.



“Não sendo necessária a criação de um espaço de lazer, podiam e deviam ser criados espaços vedados. Há tanto espaço verde deserto mas não lhes querem dar uso”, afirmou o vereador, garantindo que a criação de um parque canino não seria um grande investimento financeiro para o concelho, podendo ainda ser boa publicidade e um incentivo à adopção de cães. “Não podemos soltar os animais da trela porque aparece sempre alguém a mandar prender”, diz Vasco Damas.