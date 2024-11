Vila Franca de Xira lança concurso de vinhos e quer afirmar-se no enoturismo nacional

Segunda edição do Xira Wine Fest duplicou a presença de vendedores interessados em estar no Pavilhão do Cevadeiro. O presidente do município diz que o caminho a percorrer é de reforço da afirmação do concelho no enoturismo regional e nacional.

O concelho de Vila Franca de Xira quer assumir-se a curto prazo como um dos principais certames de vinho na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e está a investir forte no festival Xira Wine Fest enquanto catalisador dessa ambição. A segunda edição do certame decorreu no pavilhão do Cevadeiro e o balanço foi novamente positivo. Entre alguns dos 36 produtores de vinho presentes - o dobro da edição do ano passado - ouviram-se elogios aos bons negócios que ali se conseguem fazer em apenas dois dias. A maioria dos que marcaram presença o ano passado voltou para a segunda edição, o que para o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), foi um bom indicador do sucesso da iniciativa.

“Queremos introduzir no calendário de eventos da AML um evento especificamente ligado aos vinhos e que possa aglomerar também o enoturismo desta zona e dar uma oportunidade aos produtores de mostrar os seus vinhos reforçando ao mesmo tempo a imagem do nosso vinho municipal Encostas de Xira”, explica a O MIRANTE Fernando Paulo Ferreira.

Vila Franca de Xira é dos poucos municípios do país que produz o seu próprio vinho, numa aposta que começou há 15 anos com o recuperar de um terroir com três séculos existente na Quinta Municipal da Subserra. “Dos 5 mil litros iniciais produzimos hoje mais de 60 mil litros, de brancos, tintos e roses, e a nossa ideia é ir progressivamente melhorando a qualidade e ir à procura de novos mercados, nacionais e internacionais, de conhecedores de vinho”, explica o autarca.

Novo concurso de vinhos em 2025

Dentro da estratégia de afirmação de VFX como cidade do vinho da AML, área onde residem 2 milhões e 500 mil de pessoas, Vila Franca de Xira anunciou o lançamento, no próximo ano, de um concurso nacional de vinhos de VFX, destinado a premiar os melhores vinhos nacionais. “Vamos convidar todos os produtores nacionais a participarem neste concurso que terá provas cegas”, anunciou Fernando Paulo Ferreira.

Por enquanto, o presidente do município admite que o investimento na produção do vinho não é financeiramente rentável, mas que o território ganha de outras formas. “É um investimento de imagem e qualitativo. É um bom pretexto para vir a VFX e conhecer a cidade e a quinta onde produzimos o vinho. Nunca tivemos o objectivo inicial do lucro, mas espero que se torne cada vez mais uma imagem de marca e se torne o mais sustentável possível”, nota o autarca, garantindo que o projecto é para continuar. “A ideia é reforçar este caminho”, garante.

Durante o Xira Wine Fest os visitantes puderam realizar provas de vinhos, degustar petiscos e sabores regionais e nacionais e desfrutar de animação musical e showcookings com chefs de vários restaurantes.