Aprovado projecto para ampliar Parque António Teixeira em Ourém

O projecto de execução para a ampliação do Parque António Teixeira, em Ourém, bem como a requalificação e estabilização das margens da ribeira de Seiça, foi aprovado na reunião do executivo da Câmara de Ourém realizada a 18 de Novembro. Segundo o presidente da câmara, Luís Albuquerque, o projecto vai abranger a área desde a Avenida dos Bombeiros Voluntários – Ponte do Regato até à Ponte dos Namorados. Toda essa zona será requalificada, constituindo o prolongamento do nosso parque ribeirinho. Hoje aprovamos o projecto, um investimento de cerca de 1 milhão e 800 mil euros, que vamos candidatar a um fundo comunitário”, explicou.

O projecto contempla espaços interactivos relacionados com educação ambiental (dedicados à observação), espaços de repouso para relaxamento, áreas de recreio ao ar livre, infraestruturas para desporto, percursos cicláveis e caminhos pedonais (que vão melhorar a rede de Caminhos de Fátima). Além disso, vão ser plantadas mais de três mil árvores e espécies arbustivas, enquanto as espécies invasoras, que prejudicam os ecossistemas locais, vão ser removidas.