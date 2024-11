Casos de violência doméstica têm vindo a aumentar em Abrantes

A Rede Especializada de Intervenção na Violência de Abrantes (REIVA) é um projecto do concelho de Abrantes, com o objectivo de dar respostas aos casos de violência doméstica no concelho. Em 2023 identificou 24 casos, tendo o número subido para 28 em 2024. E o ano ainda não acabou.



A vereadora da Câmara de Abrantes Raquel Olhicas, responsável pela rede, afirma que o aumento está associado ao facto de existir cada vez mais informação e sensibilidade para denunciar estas situações. “As denúncias cada vez mais precoces evitam o agravamento das situações. A comunidade começa a ter mais noção dos serviços que existem e do tipo de apoios disponibilizados” explica Raquel Olhicas.



A reportagem de O MIRANTE sobre a REIVA, com a vereadora Raquel Olhicas, foi realizada no âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as mulheres, assinalado a 25 de Novembro. As principais missões que a REIVA tem desenvolvido são consciencializar para a problemática da violência e divulgar a existência da própria rede, implementar e consolidar o Serviço de Atendimento à Vítima, promover acções de prevenção e estratégias de actuação face à violência doméstica e violência de género, realizar conferências e acções de formação a profissionais e grupos de risco, atender, acompanhar e encaminhar as vítimas, com vista à sua protecção e segurança.



O balanço feito pela vereadora à intervenção da REIVA, ao longo dos últimos anos, é positivo, acreditando haver um trabalho de consolidação, melhor articulação entre serviços e respostas mais adequadas e céleres. Para contactar em caso de denúncia, além das Forças de Segurança que são accionadas numa situação de emergência, o município dispõe de um Serviço de Atendimento à Vítima e o mesmo pode ser usado por qualquer pessoa pelo contacto telefónico, 965 137 000 (disponível 24 horas/dia), pelo correio electrónico reiva@cm-abrantes.pt e pela Plataforma Abrantes360 – onde está disponível um campo específico para acionar o botão SOS ou agendar atendimento.



Segundo Raquel Olhicas, a existência de um Guia de Recursos Locais para as vítimas de Violência Doméstica, elaborado pelo município e disponibilizado à população em geral, também tem sido um fator diferenciador no que diz respeito à denúncia precoce das situações.



