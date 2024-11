Conviver com artistas é uma prática frequente na Escola Jácome Ratton em Tomar

A Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, tem disponível a exposição “Natureza e Delícias”, de Patrícia Reyes, pintora originária da América Central. A Escola pretende com estas iniciativas ser um pólo cultural promovendo a aproximação dos alunos com artistas plásticos ensinando o público escolar a fruir e valorizar o gosto pela arte e as suas várias manifestações, lê-se em comunicado.

A cerimónia de inauguração da exposição foi marcada pela presença do director do Agrupamento de Escolas Templários, Paulo Macedo, que deu as boas-vindas à artista Patrícia Reyes. Paulo Macedo destacou que esta é a segunda exposição de um artista internacional e expressou o desejo de acolher muitos outros, incentivando os artistas a deliciarem-se com o potencial cultural da região.

Ana Soares, chefe de divisão da Cultura da Câmara Municipal de Tomar, deixou uma mensagem sobre o significado destas acções para o território: “território somos nós, somos todos. Território é isto mesmo que aqui estamos a presenciar hoje. Vamos agir a montante e incluir os valores que agora temos no território, de pessoas e artistas que escolheram Tomar para viver”, disse. As suas palavras foram uma chamada à acção para fortalecer o laço entre a cultura e a comunidade local. Por fim deixou uma mensagem para os alunos: “aproveitem”.

Cecília Correia, coordenadora intermunicipal para a região e representante do Plano Nacional das Artes, destacou o poder transformador das artes na sociedade, realçando iniciativas como esta, essenciais no ambiente escolar. Referiu ainda que as acções culturais são fundamentais para promover a inclusão e para enriquecer a valorização das artes nas escolas.