CTT dizem que número de objectos por entregar em Rio Maior está dentro do normal

Os trabalhadores dos CTT de Rio Maior iniciaram na segunda-feira, 25 de Novembro, uma greve de duas horas ao início de cada período de trabalho, uma paralisação que se prolonga até ao dia 6 de Dezembro. A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios, afecto à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (SNTCT/Fectrans), na sequência de uma decisão aprovada num plenário.

A O MIRANTE, Jorge Monteiro, dirigente sindical do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações adiantou que neste momento estão cerca de 15 mil objectos por entregar, alguns ainda do mês de Outubro. “Há aldeias que só recebem correspondência de 15 em 15 dias”, disse. Os CTT, em resposta a O MIRANTE, desmentem os números avançados e informam que o número de objectos por entregar não é diferente do habitual nesta altura do ano. “Importa esclarecer que existem diferentes prazos para as várias tipologias de correio, pelo que é natural que exista saldo por entregar no Centro de Distribuição Postal, o que não significa que essas correspondências estejam a ser entregues com atraso”, adiantam.