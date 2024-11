Aumenta o número de crianças com diabetes devido a más escolhas alimentares

A diabetes tipo 2 tem vindo a aumentar entre crianças e jovens devido a maus hábitos alimentares e sedentarismo. O concelho de Alenquer não foge à regra e regista casos nos estabelecimentos de ensino do concelho, não se sabendo o número concreto porque não existem dados suficientes.

Olena Lourenço, médica de medicina geral e familiar e presidente da Associação de Diabéticos do Concelho de Alenquer (ADCA), sublinha a importância da doença ter um acompanhamento mais célere até porque é possível identificar a diabetes em fases precoces, mesmo quando não há sintomas. “Em Alenquer, o panorama é idêntico ao resto do país. Surgem pessoas mais jovens com diabetes por causa da alimentação e não por falência do pâncreas e/ou factores hereditários. O que nos assusta é que os jovens aparecem mais tarde porque não têm sintomas e quando sabem da doença já tem dois ou três anos de evolução”, explicou a médica.

O problema é reconhecido pela Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) que começou com um estudo pioneiro para avaliar a doença nas crianças. Já foram rastreadas mil e o presidente da APDP, José Manuel Boavida, diz que têm de ser rastreadas dez mil crianças e abriu a possibilidade de Alenquer contribuir para o estudo de caso.

Associação de Diabéticos de Alenquer tem nova casa

A Associação de Diabéticos do Concelho de Alenquer tem 18 anos e conta com uma nova casa, no centro da vila, inaugurada no dia 11 de Novembro. As novas instalações são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, estão perto dos transportes públicos e foram o culminar de um processo que demorou dois anos. A associação estava a funcionar num segundo andar e os mais idosos tinham dificuldade em subir as escadas. Entretanto a Câmara de Alenquer apresentou vários espaços à instituição até chegar ao actual, e que foi cedido à ADCA.

António Filipe, tesoureiro, diz a O MIRANTE que a associação conta actualmente com 235 sócios no activo que podem aceder às consultas de diabetes, nutrição, pé diabético e enfermagem nas novas instalações. “Ainda há a mentalidade de que a diabetes aparece em quem come muitos doces mas não é verdade. A vida social, a hereditariedade e o sistema nervoso também desencadeiam a doença”, diz. Chegam à associação pessoas com valores de diabetes muito altos, mas os casos mais graves são acompanhados através da APDP.