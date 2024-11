partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Requalificação da Escola Artur Gonçalves em Torres Novas dependente de empréstimo do Governo

A Escola Básica 2/3 ciclos com Ensino Secundário Artur Gonçalves, em Torres Novas, que foi marcada como prioritária para sofrer obras de requalificação devido à falta de condições adequadas para o ensino, vai ter de esperar pelas tão aguardadas intervenções por falta de dinheiro canalizado pelo Governo para o efeito.

Segundo ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo(CCDR-LVT), citada na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas pelo presidente daquela autarquia, não foi ainda possível atribuir financiamento à Escola Artur Gonçalves que ocupa o 48º lugar da listagem de candidaturas de escolas submetidas. O que vai acontecer, explicou Pedro Ferreira, é que o Governo espera contrair um empréstimo ao Banco Europeu de Investimento e só no caso de ser aprovado “é que estará possivelmente englobada a Escola Artur Gonçalves”.

O presidente do município disse que as obras de ampliação e melhoramentos da Escola Artur Gonçalves, cujo projecto foi elaborado pelo município que viu a candidatura aprovada para o programa do Governo de construção, recuperação e reabilitação de 451 estabelecimentos de ensino, estão orçadas em 24 milhões de euros. O concurso público, acrescentou, pode ficar, entretanto, comprometido.

O autarca explicou ainda que face à dotação conseguida a CCDR-LVT deliberou a atribuição do financiamento disponibilizado de 125 milhões de euros às primeiras 15 candidaturas que se encontram em fase de execução e, após entrada de uma verba adicional de 50 milhões de euros, financiada pelo Banco Europeu de Investimento, foi possível incluir mais nove candidaturas.

Entre os trabalhos previstos para a Escola Artur Gonçalves está a ampliação a partir de uma área ocupada por dois pavilhões a demolir, o que permitirá o aumento do número de salas de aula e a criação de uma nova biblioteca e auditório. Para o recinto escolar está prevista a aplicação de nova pavimentação, assim como o campo de jogos, que terá um pavimento permeável, adequado à prática desportiva. Encontra-se também prevista a ampliação e criação de novas áreas no pavilhão desportivo e o aumento e reorganização do refeitório escolar e espaços envolventes.