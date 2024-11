Saneamento em Coutada Velha e Foros de Almada só sai do papel com fundos europeus

A implementação da rede de saneamento básico nas localidades de Coutada Velha e Foros de Almada, no concelho de Benavente, pode acabar por ser uma promessa não cumprida neste mandato. O alerta foi deixado em reunião de câmara pela vereadora da oposição Sónia Ferreira (PSD). A falta de aprovação dos fundos comunitários coloca em risco um projecto crucial para a população, com o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), a reconhecer que “a execução depende totalmente do financiamento europeu”, que está em fase de candidatura pela intermunicipal Águas do Ribatejo.

A autarca social-democrata destaca que, apesar do compromisso assumido pela Câmara de Benavente em ter essas intervenções realizadas até ao final do mandato, “não vai ser concluída nem sequer iniciada até lá” se o financiamento falhar. O presidente da autarquia avança que o projecto de saneamento na Coutada Velha e em Foros de Almada está incluído no plano de investimentos da empresa Águas do Ribatejo, com um horizonte de execução que se estende até 2027. Carlos Coutinho refere que “existe um compromisso, mas que depende da aprovação dos fundos comunitários”.

As intervenções nas duas localidades foram detalhadas por Carlos Coutinho, destacando que em Foros de Almada, o investimento de cerca de um milhão de euros está previsto desenrolar-se em 2025 e 2026, enquanto na Coutada Velha o projecto tem um custo de três milhões de euros, abrangendo cerca de 140 habitações, com execução prevista a partir de 2025 e até 2027. O autarca sublinha que se trata de “uma obra de grande dimensão, que justifica o investimento pela expectativa de crescimento demográfico na área”.

Além do saneamento, Carlos Coutinho destacou que a intervenção na Coutada Velha incluirá a substituição das condutas de abastecimento de água, que actualmente são em fibrocimento, como parte de uma renovação da infraestrutura. A obra, que abrange vários quilómetros de rede, tem um horizonte de execução superior a dois anos, sendo vista pela Câmara e pela Águas do Ribatejo como uma prioridade apesar dos custos.

Recorde-se que, no mês passado, já Carlos Coutinho havia mencionado que a Câmara de Benavente conseguiu garantir a intervenção da Águas do Ribatejo para a instalação do saneamento na Coutada Velha. Assinalou também que já foi publicado o aviso de candidatura a fundos comunitários para o ciclo urbano da água, e que a compatibilização entre o colector de águas residuais e o de saneamento permitirá avançar com o projecto de requalificação das ruas ligadas ao Largo da Igreja.