Santarém vai passar a ter dois institutos politécnicos

Conselho de Ministros aprovou alteração da natureza do ISLA para instituto politécnico. Direcção do estabelecimento de ensino, que completa este ano o 40º aniversário, recebeu a notícia com muita satisfação.

O ISLA Santarém afirma ter recebido com entusiasmo a decisão do Conselho de Ministros de 14 de Novembro ao aprovar o Decreto-Lei que procede à alteração da natureza do Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (ISLA) para instituto politécnico e à mudança da sua denominação para ISLA Santarém – Instituto Politécnico. “É a melhor notícia que podíamos receber nesta recta final da celebração dos 40 anos da nossa escola. É a concretização de uma ideia e de uma estratégia pensadas há muito e focadas numa decisão necessária para o desenvolvimento da escola”, salienta Domingos Martinho, director do ISLA. “Entendemos que esta decisão é justa e merecida tendo em conta o que tem sido a nossa missão no ensino em Santarém e em toda a região. Para continuarmos um caminho estratégico de excelência e uma curva de crescimento, à qual se junta hoje a feliz coincidência de termos aprovada a licenciatura em Engenharia Informática”, sublinha.

O ISLA Santarém entra assim em 2025 numa nova fase da sua história com a instalação de duas novas escolas - a Escola Superior de Gestão e a Escola Superior de Engenharia e Tecnologia. “Duas escolas que vão dar corpo ao ISLA Santarém como Universidade Politécnica no quadro europeu de ensino”, destaca Domingos Martinho. O ISLA conta actualmente com mais de 1500 alunos, 320 são estrangeiros provenientes de países lusófonos e de países europeus. O ISLA tem registado um crescimento assinalável na última década, na qual mais do que quintuplicou o número de alunos.