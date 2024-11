1,7 milhões para reabilitar habitações municipais em Alpiarça

Os prédios do município de Alpiarça no Bairro do Eucaliptal, Bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes vão ser reabilitados no âmbito da Estratégia Local de Habitação, financiada por fundos europeus. O preço base do concurso sem IVA é de cerca de 1,7 milhões e a execução das obras tem um prazo previsto de cerca de 14 meses.

Segundo a presidente da câmara, Sónia Sanfona, as intervenções são ao nível das coberturas, parte eléctrica, chão, cozinhas e casas-de-banho e mantêm-se os contratos de arrendamento. O município está a procurar um espaço para os moradores colocarem os seus pertences e garante que vão passar “o mínimo tempo possível fora das suas casas”.