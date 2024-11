André Salema mantém viva a memória do irmão que morreu a conduzir uma ambulância

“Um vazio permanente que vamos levar para o resto da vida”. André Salema relembra a perda do irmão, Pedro, na Estrada Nacional 3 em Azambuja, num acidente de viação há 17 anos. André Salema, actual presidente da Junta de Freguesia de Azambuja e técnico de segurança de profissão, recorda, no âmbito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, que se assinalou a 17 de Novembro, o trágico acidente que, em 2007, vitimou o irmão Pedro Salema, então motorista de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Azambuja.

“Foi no dia 7 de Agosto de 2007 que perdi o meu irmão Pedro. Ele era bombeiro e estava em marcha de urgência, a caminho de Vila Nova da Rainha, para uma emergência pré-hospitalar. No trajecto, um veículo pesado atravessou a via e não houve tempo para uma travagem. Ele embateu contra o camião e morreu. Tinha 27 anos”, descreve o autarca, de 40 anos, em declarações a O MIRANTE.

André Salema, que desde cedo esteve ligado ao voluntariado e que actualmente está a trabalhar em obras de construção civil na modernização da Linha do Norte, não esquece a ligação próxima ao irmão e o impacto que a sua perda teve. “É como se nos arrancassem uma peça. É um vazio permanente que levamos o resto da vida. Todos os dias falávamos, brincávamos ou chateávamo-nos. Sinto muita saudade. Estamos a falar de uma pessoa jovem que tinha tudo para dar. Decidiu, naquele dia, estar numa missão de socorro aos portugueses, enquanto tantos outros estavam a aproveitar um dia praia. Isso ainda me traz mais transtornos”, confessa.

O acidente, segundo André Salema, despertou consciências na comunidade local quanto aos perigos da EN3. “A viragem à esquerda era o calcanhar de Aquiles daquela estrada, agravado pelas velocidades excessivas. Este acidente foi um dos primeiros alertas para que algo estava errado”, afirma.

Passados 17 anos, André Salema mantém viva a memória do irmão. “Na nossa memória, ele estará sempre. O mais difícil é saber que ele nunca conheceu a minha filha, a sobrinha que certamente adoraria. É uma questão que me choca muito”, refere com mágoa.

Pedro Miguel Serrano Horta Salema, bombeiro de primeira classe, perdeu a vida num acidente com uma ambulância enquanto se deslocava para socorrer uma vítima de AVC. Com apenas 27 anos, Pedro Salema dedicava-se desde 1999 aos Bombeiros Voluntários de Azambuja, corporação onde cresceu e que considerava uma segunda casa. Filho e irmão de antigos bombeiros, integrava o Grupo de Intervenção Permanente e era reconhecido pela competência e ambição.

O acidente ocorreu quando a ambulância que conduzia, em marcha de emergência com sinais luminosos e sonoros, embateu num camião que atravessava a via ao sair de uma empresa de logística. O funeral de Pedro Salema, marcado pela comoção entre bombeiros, populares e autarcas, teve a presença do então ministro da Administração Interna.

Luta da Plataforma EN3 deu frutos

O trágico episódio somou-se a tantas outras ocorrências que levaram à criação da Plataforma EN3, movimento cívico que reivindicou melhorias na segurança rodoviária. “A Plataforma nasceu depois de um acidente gravíssimo que ceifou a vida a uma jovem e feriu outras duas jovens da Azambuja. Foi aí que, juntamente com Inês Louro e o antigo presidente da câmara Joaquim Ramos, decidimos fazer algo. As obras que hoje vemos na EN3 devem-se ao esforço e à luta da população”, refere André Salema.

As intervenções na EN3 encontram-se, hoje, em execução, mas André Salema sublinha o papel das comunidades em exigir mudanças. “A Plataforma tinha como único objectivo exigir melhorias. Apesar de demoradas, as obras estão a avançar. O movimento não tem tido grande actividade, presentemente, portanto, ou se dá por terminado o papel da plataforma ou alguém continuará a reclamar por melhorias na estrada”.