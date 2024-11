Fábrica poluidora reconhece maus cheiros e diz que não recebeu notificação da Câmara de Torres Novas

A Câmara de Torres Novas considera que a fábrica da Cratoliva, instalada em Parceiros de Igreja, não tem condições para continuar a laborar, mas a empresa assegura que está a resolver os problemas. “O que se passa com a Cratoliva é que há queixas da população e queixas do conhecimento geral, porque há maus cheiros […] em várias áreas e aldeias, até nem tão próximas assim, onde os cheiros efectivamente chegavam lá”, afirmou o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva. Em declarações à Lusa, Luís Silva, que é também responsável pela área do urbanismo na Câmara de Torres Novas, disse que foi dado um prazo à empresa para regularização e legalização de alguns licenciamentos, após uma vistoria efectuada às instalações da fábrica. “Ao fazer a vistoria para certificar as condições de laboração verificou-se que, de facto, há um conjunto de coisas que estão a funcionar sem os devidos licenciamentos. Estando em actividade, entendemos que teríamos que mandar encerrar a actividade”, afirmou o responsável, acrescentando que a empresa foi notificada da decisão e foi dado um prazo de 90 dias para regularizar os processos em falta.

A fábrica Cratoliva, responsável pelo processamento de bagaço de azeitona, está instalada na aldeia de Parceiros de Igreja, na União das Freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel. Contactado pela Lusa, o gerente da Ratoliva, Carlos Simões, disse não ter recebido “qualquer notificação” por parte do município, mas reconheceu que a actividade da fábrica pode originar “algum mau cheiro” na aldeia, embora tudo esteja a ser feito “para resolver o problema” dos fumos e cheiros. “Estamos a fazer investimentos na ordem dos dois milhões de euros para alterações e algumas correcções numa fábrica que é antiga, já com 90 anos, e a empresa já encomendou um electrofiltro, que será montado até ao final do ano, para evitar os fumos e os cheiros”, referiu. Carlos Simões explicou ainda que a laboração está parada desde Julho e que, até final do ano, conta ter tudo operacional de modo a “reiniciar a laboração em Janeiro”.

“Empresas poluidoras não”

Recorde-se que em Julho deste ano, a fábrica foi alvo de uma operação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), tendo sido instaurado um processo-crime por suspeita de fraude sobre mercadorias e apreendidos 18.200 litros de óleo alimentar e 177.690 rótulos com menção de azeite. Num comunicado enviado na altura, a ASAE explicou que a apreensão foi feita no âmbito da operação de fiscalização “Oliva” a uma indústria de extracção e refinação de óleos vegetais, com embalamento de óleos e azeites, no concelho de Torres Novas. A ASAE adiantou ainda que foi instaurado um processo de contra-ordenação por deficiência das condições de higiene e estruturais e determinada a suspensão imediata da actividade. Questionado sobre esta situação, Carlos Simões confirmou a operação da ASAE na Cratoliva, mas negou qualquer intenção de vender óleo alimentar com o rótulo de azeite ou poluição de linhas de água.

Também em Junho, o vereador do Ambiente da Câmara de Torres Novas considerou que as pessoas têm “toda a razão” para estarem “indignadas, insatisfeitas e ansiosas pela resolução de um problema ambiental, mas também de saúde pública”. O vice-presidente da câmara assegurou que o município apoia todos os empresários, mas salientou que o que está em causa é um problema ambiental. “É evidente que nós apoiamos o empreendedorismo, apoiamos as empresas, e estas fazem falta para a criação de postos de trabalho. Agora, empresas poluidoras não. Já tivemos problemas gravíssimos no passado com uma empresa […] e dispensamos as que não cumpram com as normas de segurança e de ambiente necessárias”, disse Luís Silva.