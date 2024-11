Mercado Municipal do Cartaxo vai fechar para obras

A Câmara do Cartaxo vai intervir na cobertura do mercado municipal da cidade e durante o mês de Janeiro é provável que esteja encerrado durante algum tempo, revelou o presidente da autarquia, João Heitor (PSD), em reunião do executivo. O investimento na cobertura é superior a 114 mil euros e o município está em conversações com o empreiteiro para que as obras causem o menor transtorno a comerciantes e compradores.