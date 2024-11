Seminário em Alenquer alerta para consequências do isolamento social nos idosos

Nove em cada dez idosos sentem-se sós, mesmo rodeados de pessoas. O alerta foi deixado pela psicóloga Raquel Raimundo, no seminário Saúde e Envelhecimento Saudável - isolamento social nas pessoas idosas, que decorreu dia 15 de Novembro no Fórum Romeira, em Alenquer.

A esperança média de vida pode reduzir até 45% por causa da solidão, o que equivale a fumar 15 cigarros por dia, explicou a psicóloga, que sublinhou a importância de evitar o isolamento para manter a saúde mental. “Desde a pandemia que há mais pessoas a procurar ajuda. A prevalência da ansiedade e depressão nos idosos tem vindo a aumentar e acompanha a população em geral. Os pedidos de ajuda normalmente são feitos aos médicos e não directamente aos psicólogos, até porque a resposta no serviço público é insuficiente”, reitera.

Daí a importância de sinalizar os idosos sem rede de apoio ou que vivem isolados. Parte do trabalho é feito pela GNR, a quem cabe fazer visitas regulares e sensibilizar para os perigos das burlas e assaltos. Em 2023, a Guarda acompanhava 1.118 idosos no distrito de Lisboa, números que este ano são similares mas que ainda vão ser compilados e depois divulgados pelas autoridades.

Repensar a infantilização dos idosos, perpetrada por familiares e instituições, é fundamental, concluiu-se no seminário, que contou com oradores da área da saúde, segurança e profissionais que trabalham com idosos. O vereador da Câmara de Alenquer, Paulo Franco, foi o moderador dos painéis em debate e a sessão de abertura contou com a intervenção do presidente do município, Pedro Folgado, e de Sandra Marcelino, directora adjunta do Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segurança Social.

Na plateia, a assistir ao seminário, estavam animadores socioculturais, militares da GNR, profissionais das instituições e alunos e professores do curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde da Escola Secundária Damião de Goes, de Alenquer.