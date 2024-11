Secção de investigação de crimes sexuais na directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ recebe anualmente mil inquéritos e estão abertos 590 processos.

70% dos casos de abuso sexual de crianças acontecem no seio familiar

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém assinalou o 35º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança com a palestra “Conhecer para Proteger”, sobre abuso sexual na infância e adolescência. Para a presidente da CPCJ de Santarém, Teresa de Jesus, “precisamos de combater a cultura do silêncio e da impunidade”. José Matos, coordenador de investigação criminal da PJ da secção de investigação de crimes sexuais na directoria de Lisboa e Vale do Tejo, destacou que 70% dos abusos de crianças são intrafamiliares e que o primeiro contacto em caso de suspeita deve ser a Polícia Judiciária.