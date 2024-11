As várias vidas de Nuno Miguel Henriques

O vereador do PSD no executivo de Alenquer diz que há falta de diálogo e lentidão administrativa, o que prejudica o desenvolvimento do concelho. Militante do PSD desde os 16 anos, autarca, encenador e poeta, sobreviveu a várias contrariedades, entre elas a malária e uma bomba das FP-25.