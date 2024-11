Biblioteca de Abrantes recebeu Feira da Dieta Mediterrânica de Tavira

partilhe no Facebook

A Associação Praça dos Livros Livres (APLL) de Tavira deu a conhecer a Feira da Dieta Mediterrânica de Tavira no sábado, 16 de Novembro, em Abrantes. A iniciativa decorreu na Biblioteca Municipal António Botto. Inês Zarcos deu a conhecer o seu livro “O verdadeiro Tesouro da Dieta Mediterrânica em Tavira”. O conto possibilitou uma viagem pela feira da Dieta Mediterrânica que todos os anos acontece em Tavira. Foi explicado que o verdadeiro tesouro da Feira da Dieta Mediterrânica não é apenas a comida, mas também o Património Cultural Imaterial da Humanidade, a conexão com a terra, pessoas e as tradições.