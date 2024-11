Mercado Municipal de Santarém reabre portas, mas só por um dia

O Mercado Municipal de Santarém vai reabrir portas quase cinco anos e meio depois do início das obras de requalificação e modernização do emblemático espaço mas, para já, será apenas por um dia, 7 de Dezembro. O edifício será palco de um dos últimos eventos da programação da “Cidade do Vinho 2024”, com uma mostra e prova de vinhos de Santarém, juntamente com produtos alimentares tradicionais e artesanato local, entre as 15h00 e as 20h00, anunciou o município.

A Câmara de Santarém convida a população e todos os interessados em conhecer as obras de reabilitação do mercado, organizando um evento que oferece uma prova de vinhos e petiscos de produtores da região e mostra artes e ofícios. Participam no evento cerca 10 produtores de vinho e não só.

Produtores locais de azeite, mel, enchidos, queijos, pão, bolos, doces, compotas, produtos de agricultura biológica e gin vão também apresentar o melhor que se faz em Santarém. A mostra conta com venda de vinhos, produtos alimentares e artefactos, integrada na programação do “Reino de Natal”.

Mercado volta a gerar debate político

A requalificação do mercado foi novamente objecto de debate político em reunião de câmara, com a vereadora do Chega, Manuela Estêvão, a rotular o atribulado processo, com derrapagens de prazos e orçamentais, como “um elefante na sala que em nada dignifica o poder autárquico”. Disse que “mataram o mercado tradicional e quiseram substituí-lo por outro conceito”, recordando que a empreitada tinha prazo previsto de um ano e já ultrapassou os cinco.



Para a vereadora do Chega, “faltou planeamento estratégico” e perceber as tendências do sector e assim adaptar o projecto a essa realidade. Questionou ainda qual o enquadramento legal de transferência de poderes para a empresa municipal Viver Santarém - vocacionada para gerir espaços desportivos -, a quem o executivo decidiu entregar a gestão do mercado. Manuela Estêvão defendeu a correcção de erros, a elaboração de um novo caderno de encargos e um novo concurso para concessão do espaço.

Na resposta, o presidente da câmara, João Teixeira Leite (PSD), disse que o tema era “tudo menos um elefante na sala”, confessando o “orgulho pela obra realizada num dos mercados ais bonitos do país”. Recordou que o concurso para concessão a privados ficou deserto e optou-se pela entrega da gestão à Viver Santarém. A intenção é abrir o mercado a tempo das próximas Festas de São José, em meados de Março, estando a ser criados os mecanismos necessários para que a empresa municipal possa assumir essa responsabilidade.



O vereador com o pelouro do mercado, Nuno Russo (PS), também deu uma achega dizendo que o processo foi transparente e é conhecido, fazendo um historial detalhado das várias etapas, até se chegar a esta solução, que passa pela gestão pública. “Optou-se pela Viver Santarém porque tem condições que considerámos preferenciais para gerir o mercado” em lugar da Câmara de Santarém, disse.