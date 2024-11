Ourém em destaque internacional na área do turismo religioso

Ourém-Fátima quer continuar a afirmar-se como referência no panorama do turismo religioso. Presidente da câmara participou no III Congresso Nacional de Turismo Religioso e Património, na Colômbia.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, participou como orador no III Congresso Nacional de Turismo Religioso e Património, que decorreu em Guadalajara de Buga, Colômbia. O encontro, que reúniu especialistas na área do turismo religioso, contou também com a intervenção de Fernando Paquim, chefe da divisão de Empreendedorismo e Turismo do município de Ourém.

O convite ao presidente, que levou como tema “Fátima (Portugal) – Destino Religioso Mundial”, sublinhou os laços de cooperação entre Ourém-Fátima e Guadalajara de Buga, que foram renovados no início deste ano com a assinatura de um acordo de colaboração entre Luís Miguel Albuquerque e Karol Martínez Silva, Alcaidessa de Guadalajara de Buga. Durante a sua intervenção, que se estendeu por cerca de 45 minutos, Luís Miguel Albuquerque destacou a singularidade de Fátima como destino religioso internacional, salientando os valores universais de paz que transformam a cidade num símbolo global de espiritualidade.

A participação evidencia Ourém-Fátima como referência no panorama do turismo religioso e marca o empenho do município em projectar o concelho como um destino de excelência no cenário global, lê-se num comunicado.