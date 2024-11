Cartaxo compra terreno para transferir parque de pesados

O município do Cartaxo adquiriu um terreno de cerca de 39 mil metros quadrados por 233 mil euros, na Rua Pousio do João Maria, na zona industrial da Lapa, para transferir o parque de pesados do Cartaxo, onde será instalado o novo centro de saúde, em frente à PSP. Até que a obra do novo parque se concretize, os camionistas podem estacionar no campo da feira, em frente ao pavilhão de exposições.

Segundo o município, o novo parque “beneficiará de uma localização privilegiada face ao nó de acesso à autoestrada e proporcionará melhores condições aos utilizadores, reduzindo também o tráfego de pesados dentro da cidade”. As obras do novo centro de saúde iniciam no início de 2025, num investimento de cerca de 3 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Recorde-se que a ideia será que o actual centro de saúde do Cartaxo seja uma creche municipal e transferir para o edifício as salas do jardim-de-infância que estão na Escola Básica do 1º Ciclo José Tagarro.