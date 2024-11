Já abriu o passadiço do Alto da Boavista em Alenquer

União das Freguesias de Alenquer abriu ao público o Passadiço do Alto da Boavista, uma ligação em madeira entre o Miradouro do Alto da Boavista e a Mata do Areal.

A União das Freguesias de Alenquer anunciou a abertura ao público do novo Passadiço do Alto da Boavista, uma infraestrutura que promete valorizar a oferta turística e de lazer da região.

O passadiço, construído em madeira e perfeitamente integrado na paisagem florestal, liga o Miradouro do Alto da Boavista, localizado na N1, ao acesso à Mata do Areal, na N9. Este projecto, com acessos disponíveis em ambos os locais, reforça as condições de acessibilidade à Mata do Areal, tornando-a um destino ainda mais apelativo para piqueniques, actividade física e momentos de lazer.

Aproveitando o ambiente festivo da época natalícia, a União das Freguesias de Alenquer convida todos a visitarem o novo passadiço e a participarem nas celebrações de Natal. O ponto alto das festividades será o espectáculo de fogo de artifício, que terá lugar no próximo sábado, no Miradouro do Alto da Boavista.

Esta iniciativa sublinha o compromisso da freguesia com a valorização do património natural e a criação de espaços atractivos para residentes e visitantes.