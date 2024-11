Mudança nas atracções de Natal abre polémica em Azambuja

Tradicional aldeia Natal que todos os anos animava o Jardim Urbano, no centro da vila de Azambuja, foi descartada pelo município por causa da possibilidade de chuva. Este ano as atracções vão estar no Páteo do Valverde, dentro de uma tenda que vai custar mais de 25 mil euros.

A deslocalização das atracções e espectáculos de Natal do Jardim Urbano Dr. Joaquim António Ramos para o Páteo do Valverde, em Azambuja, estão a gerar polémica entre a população, autarcas e comerciantes que não se reveem na decisão do executivo socialista liderado por Silvino Lúcio, considerando que a mudança vai afastar as pessoas do centro da vila e prejudicar o comércio.

“O modelo que estávamos a fazer já não fazia sentido. No ano passado, então, com a quantidade chuva ficou muito aquém do esperado. Daí que este ano estamos a tentar fazer diferente e vamos montar, no Páteo do Valverde, uma tenda”, começou por referir o vice-presidente, António José Matos, em reunião pública do executivo da Câmara de Azambuja, acrescentando que irá haver artesanato, pintores locais e animação para as crianças durante três fins-de-semana.

