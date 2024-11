Torres Novas investe mais de 100 mil euros nos festejos de Natal e Passagem de Ano

O município de Torres Novas vai investir 75 mil euros em vales de oferta para os munícipes gastarem no comércio tradicional durante a época natalícia, numa modalidade de apoio à economia local replicada em outros concelhos da região. No caso de Torres Novas, o município volta a promover, de 1 de Dezembro a 6 de Janeiro, a campanha “Torres Novas - Natal Local”, tendo alocado a esta iniciativa um valor de 75.000 euros, que se traduzirá em 150 mil euros em cartões. Este é o quarto ano consecutivo que a autarquia realiza a campanha, sempre com “procura massiva” por parte da população. “Nos anos anteriores, a procura dos vales foi massiva, com os mesmos a esgotarem ao fim de cerca de uma semana e meia após o início da venda”, disse à Lusa o presidente da câmara de Torres Novas. Pedro Ferreira (PS) lembrou que a iniciativa começou em 2021, com o objectivo de “incentivar o consumo ao nível local que, devido à pandemia de Covid-19, teve quebras substanciais, tornando-o mais atractivo e apelando à sustentabilidade da economia local”.

Segundo o autarca, “nesse ano (2021) representou um investimento municipal de 50 mil euros (que se traduziram em 100 mil euros em cartões) e, em 2023, este valor aumentou para 75 mil euros (equivalente a 150 mil euros em cartões)”. Este ano, através da emissão de cartões de 10 euros, que podem ser adquiridos pelos munícipes por metade do valor, a partir de 18 de Novembro, “procura-se tornar o comércio local mais atractivo, apoiar a economia local, a manutenção do emprego, bem como apoiar a população em geral”, declarou o autarca. Cada munícipe pode adquirir cartões até um máximo de 25 euros, que dão direito até 50 euros em compras. A medida não se aplica a hipermercados, estabelecimentos de bebidas ou tabacos ou comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados, segundo uma nota do município torrejano.

O autarca de Torres Novas deu ainda conta de outras actividades, como a iluminação de Natal, que representa um investimento de cerca de 65 mil euros, um programa de animação de rua nos fins-de-semana que antecedem o Natal e uma Feira de Produtos da Terra – especial Natal, que decorrerá na Praça dos Claras de 13 a 15 de Dezembro, com venda de produtos locais como licores, doçaria e artesanato, entre outros, representando ambas um investimento de 10 mil euros. Além da tradicional Corrida de São Silvestre, no dia 21 de Dezembro, o município promove ainda os festejos de Passagem de Ano, com actuações musicais e fogo-de-artifício lançado a partir do castelo, num investimento de cerca de 16 mil euros.