Casa dos Beirões do Ribatejo com candidatura aprovada para projecto de 1,6 milhões

A Casa dos Beirões do Ribatejo viu a sua candidatura aprovada, o que permite avançar com o projecto de 1,6 milhões de euros para a construção de um lar na localidade do Grainho, em Santarém, na urbanização do Casal do Pereiro.

A Associação Casa dos Beirões no Ribatejo, presidida por Dionísio Abreu de Campos, viu aprovada a sua candidatura para colocar de pé um projecto de 1,6 milhões de euros na construção de um lar na localidade do Grainho, em Santarém, na urbanização do Casal do Pereiro. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que confessou ter recebido a notícia com entusiasmo. “Um sonho com várias décadas que se torna agora uma realidade. Aumentaremos a resposta numa área tão essencial. O apoio aos nossos idosos é fundamental e um imperativo de consciência. O município apoia financeira este projecto social que visa atribuir uma resposta com conforto e bem estar para a nossa população”, afirma.