Comunidade de Salgueirinha quer saber destino de antiga escola primária

A comunidade da Salgueirinha, no concelho de Coruche, aguarda com expectativa a conclusão da reabilitação da antiga escola primária, uma obra iniciada em 2017 e que foi sendo marcada por atrasos e mudanças de empreiteiros. O projecto conta com um investimento total de cerca de 325 mil euros e o futuro do edifício está ainda em aberto.

José Manuel Brito Pinto, residente em Coruche e integrante de um grupo de cidadãos da comunidade da Salgueirinha, lançou um apelo ao executivo municipal para que esclareça qual será a utilização dada ao espaço. “A antiga direcção da Juventude Estrela da Salgueirinha aguardava uma resposta da união de freguesias, uma vez que foi quem fechou o edifício na altura. A população tem esperado sete anos por esta obra e continua sem saber o que vai ser feito ali”, afirmou na reunião pública do executivo.

O edifício, que foi sede do Juventude Estrela da Salgueirinha, é recordado como um ponto de encontro dinâmico com modalidades desportivas como pesca, ciclismo, futebol, chinquilho, damas e xadrez. O munícipe assegura também que a antiga Juventude Estrela da Salgueirinha tem novos membros e existem antigos elementos que gostariam de ver novamente a colectividade a dar vida à comunidade.

José Pinto deixou ainda um recado aos políticos, frisando “que nenhum dos partidos da oposição se interessou pela obra de um edifício que tem feito tanta falta à comunidade”. A Salgueirinha, como descreveu, é uma povoação entre o Rebocho e a Malhada Alta, por onde “muita gente passa”, pois fica no caminho para um marco histórico do 25 de Abril que é a escola de São Torcato, onde estudou Salgueiro Maia.

População terá uma palavra a dizer

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), garante que o edifício será destinado à população local, mas frisa que a decisão terá em conta a vontade da comunidade. “Estamos abertos a ouvir o que pretendem os salgueirinhenses, seja para a criação de um espaço de convívio, um centro de dia ou um centro de artes. Queremos um espaço activo e dinâmico, que sirva verdadeiramente a população”, realça.

O autarca lembrou ainda o exemplo da antiga escola da Lamarosa, reabilitada e actualmente utilizada como espaço cultural e de serviços. Contudo, rejeitou a ideia de apoiar associações sem actividade regular. “Não estou disponível para uma associação que só abre uma vez por ano ou serve apenas para encontros casuais”, garante.

A conclusão da obra está prevista para breve uma vez que o actual empreiteiro deverá entregar o projecto adiantado, cerca de cinco meses, em relação ao prazo. Recorde-se que a empreitada foi abandonada pela primeira empresa a quem foi adjudicada a obra, em Agosto de 2021, alegando falta de trabalhadores, casos de Covid-19 e falta de materiais. Na altura só tinha efectuado trabalhos de demolição.