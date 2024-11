Escola de Vialonga aposta na robótica para despertar o interesse dos alunos pela ciência

A 24 de Novembro assinalou-se o Dia Mundial da Ciência e O MIRANTE foi conhecer um projecto que promove a cultura científica.

Promover competências digitais nos domínios das ciências de computação e programação, estimulação da criatividade e curiosidade e promover o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas são alguns dos objectivos do novo laboratório de robótica inaugurado na Escola Básica do Cabo de Vialonga.

Nesta escola do Agrupamento de Escolas de Vialonga os jovens alunos contactam pela primeira vez com as potencialidades dos robôs numa altura em que a inteligência artificial acentua a sua influência na sociedade. “Os miúdos nasceram numa era digital e quanto mais cedo começarmos a trabalhar com eles estas competências mais preparados eles irão estar para os desafios do futuro. O objectivo principal é desenvolver competências de pensamento computacional onde através de actividades de programação e de robótica eles possam promover o raciocínio lógico”, explica a O MIRANTE a professora Maria José Costa.

A docente do primeiro e segundo ciclos, que tem mestrado na área da educação e tecnologias digitais, é a responsável pelo laboratório de robótica e a propósito da celebração do Dia Mundial da Ciência, a 24 de Novembro, explica como o raciocínio lógico, o domínio dos algoritmos e a capacidade de trabalhar em equipa serão factores determinantes no futuro digital que se aproxima. “É desde pequenino que a ciência se deve incutir nos miúdos. Estimular a curiosidade e questionar o que está à nossa volta, experimentar para ver o que funciona, isto consegue-se com os miúdos desde novos para criar cultura científica para que noutras áreas eles não fiquem apenas pelo que lhes é dito e tenham um pensamento crítico sobre o que os rodeia, que é extremamente importante”, refere.

Centro de ciência para estimular curiosidade

Longe vão os tempos em que a ciência estava longe das salas de aula. Actualmente, garante a professora, o agrupamento já está munido de material e equipamentos para promover a ciência junto dos alunos, graças ao Centro Ciência Viva, financiado pelo Ministério da Educação. “Antigamente não havia um microscópio numa escola do primeiro ciclo, isso dificultava imenso a promoção da ciência. Sem meios e recursos é difícil fazer algumas coisas mas felizmente hoje estamos num momento bom, embora ainda haja sempre trabalho a fazer para melhorar”, elogia.

A 19 de Novembro, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, visitou a Escola Básica do Cabo de Vialonga para entregar os primeiros robôs do novo laboratório de robótica, num investimento de 15.505€ que é uma das 12 actividades do Projecto 5-D’Escola, um dos Projectos Imateriais da Operação Integrada Local (OIL-Vialonga), financiada por fundos comunitários, que pretende implementar 23 projectos na comunidade.

O projecto 5-D’Escola pretende reforçar a continuidade da inovação educativa e pedagógica no Agrupamento de Escolas de Vialonga e criar novas condições para a aquisição de competências pessoais, sociais, emocionais, digitais e artísticas. O projecto tem várias actividades, como os laboratórios de aprendizagem digitais, de robótica de gaming e as oficinas de música, fotografia, ciências, moda e design, som e multimédia que estão a ser implementadas pelo Agrupamento de Escolas de Vialonga. Representa, ao todo, um investimento de 398 mil euros.