Prisão preventiva para homem suspeito de violência contra a mãe em Tomar

Um homem de 32 anos vai ficar em prisão preventiva por suspeitas de violência física e psicológica contra a mãe, com 58 anos, revelou a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém. Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém adianta que o homem foi detido na quarta-feira, 27 de Novembro, no concelho de Tomar, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

“Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua mãe de 58 anos de idade”, lê-se na nota. Ainda de acordo com a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém, que decretou a medida de coacção de prisão preventiva, a mais gravosa.