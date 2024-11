Salvaterra de Magos volta a apostar na cultura durante a época natalícia

De 29 de Novembro a 10 de Janeiro de 2025, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos organiza mais uma edição da Feira do Livro de Natal, contando com muitas novidades literárias, livros temáticos, literatura infantil e juvenil, publicações de autores do concelho, assim como actividades lúdicas, sessões de animação e apresentação de livros. As iniciativas vão decorrer na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos e nas Bibliotecas do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, e do Mercado de Cultura de Marinhais.

Entre as várias sessões, destaque para, no âmbito do 500º aniversário do nascimento de Luís de Camões, a presença da escritora Maria João Lopo de Carvalho para apresentar o livro “Até que o Amor me Mate”.

A Feira do Livro de Natal pode ser visitada até 10 de Janeiro de 2025 na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, das 09h00 às 17h00 e aos sábados conforme programa, assim como nas Bibliotecas do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo e do Mercado de Cultura de Marinhais, das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.