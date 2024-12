Atendimento farmacêutico reforçado em Alenquer

O Município de Alenquer aprovou o funcionamento das farmácias do concelho para o próximo ano, assegurando atendimento após o horário regular. Com turnos validados pelo Infarmed, munícipes terão acesso facilitado a serviços essenciais.

O Município de Alenquer emitiu um parecer positivo à proposta de funcionamento das farmácias do concelho para o ano de 2025. Esta possibilidade garante que qualquer munícipe possa ser atendido numa das farmácias do concelho após o término do horário de expediente.

Assim, tendo em conta o mapa de escalas de turnos das farmácias validado pelo Infarmed, o concelho conta com quatro localidades com atendimento a qualquer hora pós o encerramento da farmácia com recurso a um telefonema prévio (tel.1400) ou com o serviço prolongado até às 22h00.

Na Merceana e em Abrigada, as farmácias Morais e Abrigada, respectivamente, atenderão com marcação a qualquer hora e em qualquer dia do ano. Em Alenquer, as farmácias Nobre Rito, Matos Coelho e Catarino terão serviço extensível até às 22h00 (excepto às segundas e quintas-feiras). No Carregado, as farmácias Varela e Higiene asseguram o mesmo serviço até às 22h00 entre segunda-feira a domingo.