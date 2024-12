Falhas na iluminação de Natal geram críticas em Alenquer

Ocorreram falhas na iluminação de Natal na vila de Alenquer no sábado à noite, dia 30 de Novembro. A iluminação nas ruas não ficou instalada como previsto o que de acordo com a Câmara Municipal de Alenquer deveu-se a “razões alheias” à autarquia.

A população deixou algumas críticas através das redes sociais onde se pode ler que “devia ser a abertura de toda a vila presépio e as suas luzes que todos nós gostamos. Reparei também que os enfeites foram colocados muito à pele e parece uma coisa feita só para não podermos dizer que não puseram nada. Espero que ainda antes do Natal possamos ver as luzes acesas, na minha humilde opinião são bastantes chamativas para o espírito natalício”, “de facto é de lamentar, a câmara devia atempadamente marcar com a empresa que fornece a iluminação, já que é a mesma todos os anos. A vila está escura... está triste”, “não sou de criticar porque imprevistos sempre acontecem, mas verifiquei que as instalações (as que foram efectuadas) iniciaram muito em cima da data do evento. Podia ter sido evitado este contratempo”.

O espectáculo de fogo de artifício e iluminação do presépio realizou-se, assim como a parada de Natal. No entanto, o evento Davilla na Vila foi cancelado, porque segundo a empresa responsável pela iniciativa estavam assentes condições entre os comerciantes e Câmara Municipal de Alenquer, mas que mudaram na sexta-feira, dia 29, pelo que, deixou de ser possível realizar o espectáculo de música com Dj’s. “A Twenty Eight Agency trabalhou com dezenas de câmaras municipais em 2024, em todas elas com excelentes feedbacks, e o DJ Davilla em 120 datas realizadas em 2024, nunca desmarcou ou faltou a nenhuma. A consequência destas políticas é evidente, a comunidade jovem sente que não existem actividades e dinâmicas direccionadas para os jovens no seu município, e são obrigados a sair do seu município para obterem essas experiências, tornando Alenquer um sítio cada vez mais deixado ao abandono. Apelamos à restruturação desta mentalidade que originou estas políticas, Alenquer merece mais, e os jovens desta terra também”, diz o comunicado da empresa, sediada em Alenquer.