Fiscalização apreendeu meios de pesca ilegal no rio Almonda na Golegã

O Comando Territorial de Santarém, através do Serviço da Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Torres Novas, no dia 22 de novembro, apreendeu meios de pesca ilegal no rio Almonda, no concelho da Golegã. Na sequência de uma acção de fiscalização, nas margens do rio Almonda, os militares da Guarda detectaram e apreenderam duas redes de pesca, cinco nassas de pesca não identificadas, e diversos exemplares, entre os quais se destacam quinze quilos de lagostim. No decorrer da acção, foram ainda restituídos ao habitat natural 21 carpas juvenis e seis enguias. Os dispositivos de pesca ilegal foram apreendidos e posteriormente entregues ao Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) de Santarém.