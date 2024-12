Golegã assina contrato para segunda fase das obras na Martins Correia

partilhe no Facebook

O município da Golegã e a empresa Canas Engenharia e Construção, S.A. assinaram o contrato de empreitada de obras públicas referente à segunda fase da reabilitação da Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia. Após conclusão em Agosto da requalificação dos blocos A e B, seguem-se os blocos C, D, pavilhão, campo de jogos e restante espaço exterior, bem como todo o mobiliário escolar. O investimento é de cerca de 1,8 milhões de euros.

Inaugurados em 1977, os edifícios não tinham sido objecto de qualquer intervenção de fundo à excepção da remoção das placas de fibrocimento, estando também prevista a requalificação da escola primária, onde chove. “A conservação deveu-se ao empenho de sucessivas gerações de assistentes operacionais que foram realizando pequenas obras de conservação, como pinturas e outros pequenos arranjos”, afirmou o director do Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho, Mário Ferreira, no seu discurso na inauguração da primeira fase das obras.