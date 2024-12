Inscrições abertas para o campo de férias na Chamusca e Pinheiro Grande

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Estão abertas as inscrições para o campo de férias de Natal da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. O campo irá ocupar as datas de 23 de Dezembro a 3 de Janeiro e crianças dos 6 aos 15 anos com jogos, dança, animação, passeios, culinária, filmes, actividades plásticas, desportivas, entre outras.