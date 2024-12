Sardoal vai construir 16 fogos num investimento superior a dois milhões de euros

O município de Sardoal aprovou, em reunião de câmara extraordinária, a construção de 16 apartamentos a custos acessíveis, num investimento total de cerca de 2,5 milhões de euros. O conjunto de blocos, designado por Parque Habitacional Fonte da Estrada, terá financiamento total, num acordo de colaboração celebrado entre o município, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Foram iniciados os procedimentos necessários para a materialização do estipulado no acordo que prevê a construção de quatro blocos, com quatro apartamentos cada, perfazendo um total de 16, com dois apartamentos de tipologia T1, dois T3 e os restantes T2. Cada apartamento terá uma arrecadação e garagem individual, estando planeada a construção de uma zona de passagem pedonal e viária, na área envolvente, para permitir o acesso às habitações e garagens.

O presidente do município, Miguel Borges, afirma que o objectivo da empreitada é responder à actual dinâmica dos preços de habitação, face aos níveis de rendimento das famílias, disponibilizando, no concelho, um conjunto de habitações com rendas acessíveis. O vereador da oposição socialista, Pedro Duque, mostrou-se satisfeito pela celebração do contrato que afirma ser uma resposta evidente, a nível local, a um problema nacional, acarretando as vantagens de não representar encargos financeiros para o município e ser um incentivo à fixação de casais jovens no concelho. A medida foi aprovada por unanimidade.