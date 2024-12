Arruda dos Vinhos avança com concurso de ideias para melhorar pavilhão multiusos

O pavilhão multiusos de Arruda dos Vinhos precisa de uma nova vida e por isso o município está a preparar-se para lançar, no próximo ano, um concurso público de ideias tendo em vista a sua requalificação e esse processo deverá ser feito em parceria com a Ordem dos Arquitectos. A informação foi avançada em reunião de câmara pelo presidente do município, Carlos Alves, durante a discussão do orçamento para 2025 onde este processo está contemplado.

A ideia é recolher contributos e sugestões sobre como melhorar o espaço e adaptá-lo às novas realidades e necessidades, ainda para mais tratando-se do principal espaço para acolher festivais, feiras e certames no concelho. O pavilhão multiusos de Arruda dos Vinhos é considerado um espaço versátil que se destaca como o único grande centro de eventos do concelho, acolhendo actualmente de tudo um pouco, desde feiras a exposições até concertos e festivais, atraindo visitantes de toda a região e unindo a comunidade. Entre os últimos eventos ali realizados estão, como O MIRANTE noticiou, a gala do município que distinguiu os empresários do ano e, em Novembro, a popular Festa da Vinha e do Vinho.

O orçamento para o próximo ano em Arruda dos Vinhos, que foi aprovado por maioria em reunião camarária, traz também mais novidades para este espaço, incluindo a tão aguardada conclusão das obras de construção de uma bolsa de estacionamento nas proximidades, com capacidade para 80 veículos. “Vamos desde já avançar com as obras dessa bolsa, será de uma importância extrema na mobilidade urbana dentro da vila”, explica Carlos Alves.