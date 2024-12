Câmara Municipal da Golegã aprova redução de IMI

A Câmara Municipal da Golegã aprovou em reunião de executivo a redução da taxa base do IMI (imposto municipal sobre imóveis) para 0,34%. A medida tem como objectivo iniciar uma progressiva diminuição da taxa de IMI, com intenção de atingir a taxa mínima nos próximos anos, de forma a fomentar o mercado de aquisição de imóveis e a aliviar os encargos das famílias residentes.

Além da redução da taxa de IMI para o ano de 2025, foi também dada continuidade à isenção deste imposto aos bombeiros voluntários, que prestem serviço na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã, e sejam residentes no concelho, bem como a isenção às associações do concelho com sede própria. A proposta irá ter um impacto de cerca de 65 mil euros na receita do orçamento municipal para o ano de 2025. A taxa de IMI dos prédios urbanos devolutos continuará com uma majoração de 30%, o máximo permitido por lei, para desencorajar o abandono dos prédios urbanos e de promover a sua ocupação, pela via da habitação própria permanente ou do arrendamento para habitação e comércio, tal como dos prédios urbanos degradados para incentivar a reabilitação urbana.

Após a apresentação da medida pelo presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, a mesma foi aprovada por unanimidade por todos os membros do executivo.