Coruche celebra três anos da tiragem da cortiça como Património Cultural Imaterial

A tiragem da cortiça, inscrita em 2021 no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, celebra este ano o terceiro aniversário do seu reconhecimento, uma data que está a ser assinalada em Coruche com a exposição “A Tiragem da Cortiça: Antes e Depois”, patente no Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

A mostra, aberta ao público, explora a história, os saberes e as tradições associados à cortiça, com destaque para o papel dos tiradores, mestres desta arte que tem sido transmitida de geração em geração.

Coruche, reconhecida como capital mundial da cortiça, é o maior produtor nacional deste recurso sustentável, com uma produção anual de 15 mil toneladas, o equivalente a 10% da cortiça extraída em Portugal. Este contributo reforça a liderança mundial do país no sector e sublinha a importância económica e cultural do montado.

A exposição, que está patente no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, convida os visitantes a mergulhar na riqueza da fileira da cortiça, celebrando as tradições e as inovações que marcam esta actividade profundamente enraizada na identidade de Coruche e de Portugal.