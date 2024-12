Judiciária não afasta ligação entre apreensão de droga e viatura queimada em Alverca

As autoridades policiais que estão a investigar a morte misteriosa de um condutor no parque de estacionamento do Alverca Park na noite de 14 de Novembro não afastam nenhum cenário e uma das linhas da investigação passa por tentar perceber se a morte está ou não relacionada com a mega apreensão de droga realizada nessa mesma noite na cidade.

Fonte da Polícia Judiciária admite que neste momento todas as possibilidades estão em aberto para tentar perceber como é que um homem de 53 anos morreu carbonizado dentro do seu próprio carro, num parque de estacionamento de uma grande superfície comercial, precisamente na mesma noite em que as autoridades apreenderam quatro sacos de desporto carregados de cocaína, num valor de 3,5 milhões de euros, a poucos quilómetros de distância, junto à Alfândega de Alverca. A tese pode, ou não, ter desenvolvimento.

Para já a autópsia ao corpo da vítima, apurou O MIRANTE junto de fonte hospitalar, não terá sido conclusiva numa primeira fase, tendo sido recolhidas amostras para posteriores análises químicas e toxicológicas. O carro, recorde-se, estava estacionado no parque de estacionamento de uma superfície comercial ao lado da urbanização da Malvarosa, no centro da cidade, quando um incêndio se gerou na dianteira do automóvel com o condutor ainda atrás do volante.

O alerta foi dado para os bombeiros pouco antes da meia-noite por moradores que passavam no local. Devido à força das chamas ninguém se apercebeu de que estava uma vítima no interior do carro. Só quando o tejadilho de lona da viatura começou a arder foi possível perceber que estava alguém sentado no banco do condutor. Quando os bombeiros chegaram já não era possível salvar o condutor mas a sua intervenção foi determinante para impedir que as chamas se propagassem aos carros que se encontravam em seu redor.

Cocaína apreendida, mas sem detenções

Poucas horas antes as autoridades policiais caçavam, num camião que estava parado perto da Alfândega de Alverca, quatro sacos de desporto cheios de cocaína, avaliada em 3,5 milhões de euros, que vinham escondidos num camião português que transportava papel industrial. Foi, segundo a PSP, uma das maiores apreensões de sempre daquela força policial no concelho de Vila Franca de Xira. Devido ao volume da apreensão o Ministério Público determinou que o caso continuou a ser investigado pela Polícia Judiciária. O símbolo de um touro, impresso em todos os pacotes de droga apreendidos, vai ajudar as autoridades a identificar a rede criminosa. As autoridades admitem que o elevado grau de pureza da droga é revelador de um cartel da América Latina, provavelmente brasileiro.

Na última reunião de câmara a vereadora Bárbara Fernandes, do Chega, mostrou preocupação com os actos violentos que estão a acontecer no concelho e pediu mais atenção do município e das autoridades policiais. “Estamos a ter episódios mais macabros e violentos no nosso concelho. Temos desacatos nocturnos junto a cafés, em Alverca e VFX, considerando os acontecimentos dos últimos meses alguma coisa tem de ser feito e muito tem de mudar”, apelou.