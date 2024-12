Mais de metade dos portugueses nunca realizou teste para o VIH

partilhe no Facebook

Mais de metade dos portugueses nunca realizaram um teste para o vírus da imunodeficiência humana (VIH), revela um estudo sobre os conhecimentos da população portuguesa sobre este vírus, responsável por causar a sida, divulgado a propósito do Dia Mundial de Luta contra a Sida, que se assinala a 1 de Dezembro.

De acordo com o estudo, apesar de 95,2% da população saber o que é sida e 84,2% reconhecer o VIH, o estudo, conduzido pela Spirituc para ViiV Healthcare, expõe lacunas na compreensão da doença, das suas vias de transmissão e métodos de prevenção, o que perpetua o estigma e a desinformação. “Os resultados deste estudo são um alerta para a necessidade de intensificar os esforços na luta contra o VIH em Portugal”, afirma André Mendes, director-geral da ViiV Healthcare, considerando que “a desinformação e o estigma continuam a ser barreiras significativas para a prevenção e o acesso ao tratamento, sendo crucial investir em campanhas de sensibilização.

Embora os inquiridos percecionem o VIH como mais grave do que a Covid-19, gripe e sarampo, há preconceitos alarmantes que persistem, com 51,6% dos 600 inquiridos a associarem a doença a "perfis específicos", como utilizadores de drogas injetáveis (83,9%) e homens homossexuais (77,4%). Esta estigmatização cria barreiras ao acesso à testagem e tratamento, perpetuando o ciclo de transmissão. Adicionalmente, 43,6% dos inquiridos acreditam, erradamente, que receber uma transfusão de sangue em instituições oficiais na União Europeia representa um risco de infeção por VIH.

A falta de conhecimento sobre prevenção é igualmente alarmante com apenas 13% dos inquiridos a conhecem a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), um medicamento eficaz na prevenção do VIH. Este dado, aliado ao facto de 55% dos inquiridos nunca terem realizado o teste de VIH e apenas 57% estarem dispostos a pagar por medicamentos preventivos, destaca a necessidade de reforçar as campanhas de sensibilização e informação.

O estudo revela ainda que, apesar de a maioria dos inquiridos se sentir confortável a discutir VIH com profissionais de saúde, apenas 16,6% recordam ter visto alguma campanha de sensibilização no último ano. A esmagadora maioria, 92,8%, defende o aumento destas iniciativas, com foco na televisão e redes sociais, meios considerados mais eficazes para alcançar a população pela amostra.

A ViiV Healthcare apela a um esforço conjunto para combater a desinformação, promover a testagem e garantir o acesso à prevenção e tratamento para todos, sem estigma nem discriminação.