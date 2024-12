Prisão para suspeito por crimes de sequestro em 2023 em Santarém

Crimes ocorreram no concelho de Santarém em Agosto de 2023. Suspeito sequestrou e agrediu três homens em conjugação com outros suspeitos que estão a ser julgados no Tribunal de Santarém.

Um homem de 34 anos, detido na Amora, concelho do Seixal, vai ficar preso preventivamente por suspeita da prática de crimes de sequestro, ofensas à integridade física qualificada e coacção em 2023, em Santarém, informou a Polícia Judiciária (PJ). Em comunicado, a PJ adianta que os crimes ocorreram no concelho de Santarém em Agosto de 2023, “tendo o suspeito em conjugação de esforços com outros dois homens, e a mando de um quarto, sequestrado e agredido três homens, exercendo assim coacção sobre estes, com vista ao pagamento de 73 mil euros a título de uma alegada dívida”.

Em Outubro de 2023, a PJ já tinha detido três suspeitos, um dos quais ficou preso preventivamente. Ao homem agora detido no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, foi igualmente aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, a mais gravosa. Ainda de acordo com a PJ, esta quarta detenção fora de flagrante delito foi agora possível, uma vez que o homem tinha fugido para o estrangeiro após os crimes. “Os restantes envolvidos nesta acção criminosa, já anteriormente detidos, encontram-se a ser julgados pelo Tribunal de Santarém”, acrescenta o comunicado da PJ.