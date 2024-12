Projectos de sustentabilidade valem distinções a Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira foi destacada como exemplo nacional no compromisso com a sustentabilidade e foi distinguida com dois Selos ODSlocal nas categorias de “Dinâmicas Municipais” e “Desempenho Municipal”. As distinções foram atribuídas durante a conferência "ODSlocal 24: Partilhar Experiências, Transformar Futuros”, realizada a 22 de Novembro em Pombal. O município foi representado pela vice-presidente, Marina Tiago.

Os selos ODSlocal reconhecem os municípios que demonstram elevado desempenho na implementação de práticas sustentáveis e inovadoras a nível local, alinhadas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas. Vila Franca de Xira destacou-se por atingir resultados dconsiderados de excelência nos indicadores avaliados pela Plataforma Municipal dos ODS, evidenciando esforços na promoção de um desenvolvimento mais equilibrado e consciente.

A Plataforma ODSlocal, que certifica os municípios, é uma iniciativa criada para mobilizar entidades locais na concretização dos objectivos de desenvolvimento sustentável e monitorizar o progresso destes em relação às metas estabelecidas.

Este projecto é fruto da colaboração entre o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), o OBSERVA – Observatório de Ambiente, Território e Sociedade da Universidade de Lisboa, o MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa, e a 2adapt – Serviços de Adaptação Climática, contando com o apoio da Fundação “la Caixa”.